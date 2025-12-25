В Германии местные органы власти требуют 500 млн евро на борьбу с одиночеством

Муниципалитеты Германии призывают создать федеральный "Фонд против одиночества" с 500 миллионами евро, который должен решить проблему одиночества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Генеральный директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Андре Бергеггер отметил, что проблема одиночества стала массовой и без средств ее не решить.

Волонтерская деятельность может многое сделать, "но не может восполнить все пробелы". По словам Бергеггера, необходима мощная программа со стороны федерального правительства и земель.

По его предложению, Фонд должен быть обеспечен 500 миллионами евро на этот законодательный период. Финансировать фонд предлагают за счет средств ЕС, остатков бюджета или перераспределения бюджетных средств.

Эти средства будут в первую очередь использованы для расширения "доступных, постоянных и надежных услуг", открытых для всех возрастных групп, рассказал Бергеггер.

Среди таких услуг он упомянул библиотеки, центры образования для взрослых и другие местные учреждения, способствующие социальному взаимодействию.

"Муниципалитеты – это места, где одиночество становится заметным в первую очередь, и в то же время именно там можно наиболее эффективно бороться с ним", – говорит Бергеггер. Это явление не является новым, но заметно усиливается.

В качестве причин он называет увеличение "бегства в цифровой мир", сложную экономическую ситуацию и глобальные изменения, которые вызывают у многих людей чувство неуверенности.

Одиночество уже давно затрагивает как молодых, так и пожилых людей, предупреждает Бергеггер. Это может способствовать социальному отчуждению и радикализации.

"Мы должны противодействовать этому всем обществом с помощью эффективных социальных связей и активных сообществ", – призывает он.

Вице-президент Бундестага Бодо Рамелов также призвал к созданию большего количества мест для социальных встреч.

Согласно данным немецкого Федерального статистического управления, более 20% населения Германии живут в одиночестве, что значительно превышает средний показатель в Европейском Союзе.

Тенденция к жизни в одиночестве еще в прошлом десятилетии начала наблюдаться во всех странах Европейского Союза.