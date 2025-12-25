Берлін потерпає від засилля графіті на залізничній інфраструктурі

Німецька столиця Берлін посіла перше місце за кількістю поїздів і залізничних об'єктів, які були розмальовані графіті.

Відповідні дані поліції наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними Федеральної поліції, із січня по жовтень в столиці Німеччини було зареєстровано 1983 випадки нанесення графіті, що на 5% більше, ніж минулого року.

Друге місце посів Мюнхен з 872 випадками, за ним слідують Гамбург з 515, Нюрнберг з 244, Дрезден з 241, Лейпциг з 200 і Кельн з 194.

У Франкфурті зафіксовано значне зниження: всього 162 випадки.

По всій країні кількість випадків нанесення графіті на залізничних об'єктах збільшилася більш ніж на 7% в порівнянні з минулим роком, досягнувши 17 829 випадків.

Дані поліції показали, що найбільше постраждали залізничні вокзали.

За даними поліції, з понад 18 тисяч підозрюваних, розшукуваних у зв'язку з цими інцидентами, було встановлено особу лише 5%.

Державна залізнична компанія Deutsche Bahn оцінила збитки, завдані поїздам та іншому залізничному обладнанню, у розмірі близько 12 млн євро (14 млн доларів) на рік.

Нагадаємо, у листопаді у німецькому місті Ганау поліцейські виявили десятки червоних графіті зі свастикою на автомобілях, стінах будинків та поштових скриньках.

А у Парижі в лютому 2026 року постануть перед судом четверо уродженців Молдови, підозрюваних у причетності до графіті з трунами, які мали нібито позначати французьких військових в Україні.