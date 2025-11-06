У німецькому Ганау виявили десятки свастик, намальованих кров'ю, ймовірно, людською

У німецькому місті Ганау поліцейські виявили десятки червоних графіті зі свастикою на автомобілях, стінах будинків та поштових скриньках.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Кілька автомобілів, стіни будинків і поштові скриньки були розмальовані свастиками, намальованими кров'ю, повідомляє поліція. Мешканець району Ламбой звернувся в поліцію в середу ввечері після того, як виявив на капоті свого автомобіля свастику з червонуватої рідини.

фото dpa

Згодом співробітники поліції виявили близько 50 випадків графіті в околицях: на автомобілях, стінах будинків і поштових скриньках, багато з яких містили заборонений символ.

За даними поліції, попередній аналіз червонуватої рідини показав, що речовина, швидше за все, є людською кров'ю.

Походження свастик поки що незрозуміле, і поліція поки що не отримувала повідомлень про постраждалих у зв'язку з інцидентом.

Поліція звернулася за інформацією і розпочала розслідування за фактом пошкодження майна та використання символіки неконституційних організацій.

Нагадаємо, у липні заступник спікера парламенту південно-західної німецької землі Баден-Вюртемберг Даніель Борн оголосив про відставку після того, як визнав, що намалював свастику на виборчому бюлетені.

А у 2023 році суд зобов'язав члена міської ради міста Баден-Баден виплатити штраф після того, як було встановлено, що він намалював свастику на двох автомобілях з українськими номерними знаками.