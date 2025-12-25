Берлин страдает от засилья граффити на железнодорожной инфраструктуре

Немецкая столица Берлин заняла первое место по количеству поездов и железнодорожных объектов, которые были разрисованы граффити.

Соответствующие данные полиции приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным Федеральной полиции, с января по октябрь в столице Германии было зарегистрировано 1983 случая нанесения граффити, что на 5% больше, чем в прошлом году.

Второе место занял Мюнхен с 872 случаями, за ним следуют Гамбург с 515, Нюрнберг с 244, Дрезден с 241, Лейпциг с 200 и Кельн с 194.

Во Франкфурте зафиксировано значительное снижение: всего 162 случая.

По всей стране количество случаев нанесения граффити на железнодорожных объектах увеличилось более чем на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 17 829 случаев.

Данные полиции показали, что больше всего пострадали железнодорожные вокзалы.

По данным полиции, из более чем 18 тысяч подозреваемых, разыскиваемых в связи с этими инцидентами, личность была установлена только 5%.

Государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn оценила ущерб, нанесенный поездам и другому железнодорожному оборудованию, в размере около 12 млн евро (14 млн долларов) в год.

Напомним, в ноябре в немецком городе Ганау полицейские обнаружили десятки красных граффити со свастикой на автомобилях, стенах домов и почтовых ящиках.

А в Париже в феврале 2026 года предстанут перед судом четверо уроженцев Молдовы, подозреваемых в причастности к граффити с гробами, которые якобы обозначали французских военных в Украине.