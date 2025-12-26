У США підтвердили, що готові ратифікувати домовленість про гарантії безпеки Україні

Американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ, у якому будуть передбачені гарантії безпеки для України в разі завершення повномасштабного російського вторгнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios із посиланням на високопосадовця США.

У матеріалі йдеться, що представники США та України вже погодили "більшість елементів" двосторонньої угоди, включно з гарантіям безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

Американський високопосадовець у розмові з Axios підтвердив, що США готові надіслати гарантії безпеки, текст якої базується на статті 5 Північноатлантичного договору, до Сенату для ратифікації.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом французька сторона повідомила, що союзники України зберуться в січні, щоб остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки після потенційного досягнення припинення вогню.