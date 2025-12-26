ЗМІ: у Франції кажуть, що Європа хоче узгодити гарантії безпеки для України у січні

Союзники України зберуться в січні, щоб остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки після потенційного досягнення припинення вогню.

Про це у п’ятницю повідомив неназваний представник Єлисейського палацу, якого цитує Euractiv, інформує "Європейська правда".

Ці коментарі пролунали після того, як в результаті нових переговорів між Вашингтоном і Києвом був розроблений 20-пунктний план щодо припинення війни, який зараз знаходиться на розгляді Москви.

Президент Франції Емманюель Макрон хоче, щоб так звана "коаліція рішучих" наступного місяця доопрацювала деталі підтримки після припинення вогню, розповів представник Єлисейського палацу.

"Українці, європейці та американці згодні, і ми вважаємо, що тепер Росія повинна дати чітку відповідь", – додало джерело.

Очікується, що гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зору, що дасть Україні "чітке" уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка, зазначив співрозмовник в Єлисейському палаці.

Десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією протягом декількох місяців працювали і готували гарантії безпеки, які включали б наземні війська, фінансову допомогу, поставки зброї та багато іншого, щоб утримати Росію від повторного нападу на Україну.

Деякі гарантії, особливо ті, що надають Сполучені Штати, все ще перебувають на стадії обговорення, йдеться у публікації.

Нагадаємо, 24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Також Зеленський акцентував, що Україна не йде на вимогу про відмову від членства в НАТО, яка була в плані з 28 пунктів.

Крім того, він розкрив, що проєкт угоди не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Вашингтон має намір поступово робити це після припинення війни.