В США подтвердили, что готовы ратифицировать договоренности о гарантиях безопасности Украине

Американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ, в котором будут предусмотрены гарантии безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного российского вторжения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

В материале говорится, что представители США и Украины уже согласовали "большинство элементов" двустороннего соглашения, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Американский высокопоставленный чиновник в беседе с Axios подтвердил, что США готовы направить гарантии безопасности, текст которых основан на статье 5 Североатлантического договора, в Сенат для ратификации.

Напомним, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем французская сторона сообщила, что союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно согласовать планы по обеспечению безопасности после потенциального достижения прекращения огня.