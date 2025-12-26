Унаслідок російської атаки на Одещину постраждало судно під прапором Словаччини

Унаслідок атаки на порти в Одеській області України було пошкоджене судно, що плавало під прапором Словаччини, підтвердило словацьке Міністерство закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланям на The Slovak Spectator.

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба у своєму дописі в Telegram у пʼятницю сказав, що внаслідок влучання безпілотників по портах Одещини були пошкоджені "судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау".

У своєму повідомленні Міністерство закордонних справ Словаччини зазначило, що на момент атаки на борту судна під словацьким прапором під назвою Majestic не було людей.

Судно експлуатувалося виключно громадянами України, і наразі на ньому не перебуває і не працює жоден громадянин Словаччини, додало відомство.

Міністерство додало, що судно Majestic стояло в порту і не було придатним до плавання через пошкодження, отримані під час попередніх російських авіаударів.

Воно зазначило, що ситуація ретельно відстежується у співпраці зі словацьким посольством у Києві і що словацьким юридичним особам або фізичним особам буде надано допомогу, якщо вони про це попросять.

Як повідомлялось, Румунія підіймала винищувачі у ніч проти 26 грудня, коли Росія атакувала Одеську область дронами.

Система повітряного спостереження Міністерства оборони країни виявила групи дронів, запущених РФ в напрямку українських портів на Дунаї.