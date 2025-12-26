В результате атаки РФ на Одесскую область пострадало судно под флагом Словакии

В результате атаки на порты в Одесской области Украины было повреждено судно, плававшее под флагом Словакии, подтвердило словацкое Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Slovak Spectator.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба в своем сообщении в Telegram в пятницу сказал, что в результате попадания беспилотников по портам Одесской области были повреждены "суда под флагами Словакии и Республики Палау".

В своем сообщении Министерство иностранных дел Словакии отметило, что на момент атаки на борту судна под словацким флагом под названием Majestic не было людей.

Судно эксплуатировалось исключительно гражданами Украины, и в настоящее время на нем не находится и не работает ни один гражданин Словакии, добавило ведомство.

Министерство добавило, что судно Majestic стояло в порту и не было пригодным к плаванию из-за повреждений, полученных во время предыдущих российских авиаударов.

Оно отметило, что ситуация тщательно отслеживается в сотрудничестве со словацким посольством в Киеве и что словацким юридическим или физическим лицам будет оказана помощь, если они об этом попросят.

Как сообщалось, Румыния поднимала истребители в ночь на 26 декабря, когда Россия атаковала Одесскую область дронами.

Система воздушного наблюдения Министерства обороны страны обнаружила группы дронов, запущенных РФ в направлении украинских портов на Дунае.