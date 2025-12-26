Румунія підіймала винищувачі на тлі атаки РФ по Одеській області
Румунія підіймала винищувачі у ніч проти 26 грудня, коли Росія атакувала Одеську область дронами.
Про це пише Міністерство оборони Румунії, передає "Європейська правда".
В оборонному відомстві Румунії заявили, що у ніч проти 26 грудня о 01:05 два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази в Фетешті були підняті в повітря для спостереження за ситуацією в повітряному просторі прикордонної зони з Україною, на півночі повіту Тульча.
Система повітряного спостереження Міністерства оборони країни виявила групи дронів, запущених РФ в напрямку українських портів на Дунаї.
О 01:23 ночі населення північної частини повіту Тульча отримало сповіщення про повітряну тривогу.
Під час місії винищувачі не зафіксували жодних вторгнень у національний повітряний простір. Літаки повернулися на базу і благополучно приземлилися о 03:15 ночі.
Румунський президент Нікушор Дан наприкінці свого візиту до Парижа в грудні в розмові з журналістами сказав, що Румунія готова збивати дрони, які порушать повітряний простір країни.
Вища рада національної оборони Румунії у вересні завершила розробку методологічних рамок застосування законодавства про збиття безпілотників і військових літаків, які порушують повітряний простір країни.
17 грудня Дунайська комісія – орган, що складається з представників придунайських держав, – ухвалила рішення про створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї.