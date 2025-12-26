У Норвегії турист чкурнув через кордон до РФ і назад, йому загрожує штраф

У районі Фіннмарк на півночі Норвегії зафіксували іноземця, який незаконно перетнув кордон з Росією та незабаром повернувся.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG.

У поліції Фіннмарка повідомили, що іноземця, який перетнув кордон з Норвегії до Росії і назад, доставляють до найближчого поліцейського відділку.

За словами представника правоохоронців Ларса Руне Хагена, іноземець, як він стверджує, нібито здійснив "коротку поїздку через кордон, щоб зробити фотографії".

У відділку поліція спробує отримати детальніші пояснення від фотографа.

Зазначається, що йому може загрожувати штраф за незаконний перетин кордону.

У 2024 році повідомлялось, що Норвегія запроваджує посилені заходи з охорони кордону на сході провінції Фіннмарк, де пролягає спільний кордон із Росією, з огляду на можливі загрози.

Норвегія переглянула заходи з контролю та безпеки кордонів з Росією і дійшла висновку, що необхідно провести їхню модернізацію.