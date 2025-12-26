В Норвегии турист перебрался через границу в РФ и обратно, ему грозит штраф

В районе Финнмарк на севере Норвегии зафиксировали иностранца, который незаконно пересек границу с Россией и вскоре вернулся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.

В полиции Финнмарка сообщили, что иностранец, который пересек границу из Норвегии в Россию и обратно, доставляется в ближайший полицейский участок.

По словам представителя правоохранителей Ларса Руне Хагена, иностранец, как он утверждает, якобы совершил "короткую поездку через границу, чтобы сделать фотографии".

В отделении полиция попытается получить более подробные объяснения от фотографа.

Отмечается, что ему может грозить штраф за незаконное пересечение границы.

В 2024 году сообщалось, что Норвегия вводит усиленные меры по охране границы на востоке провинции Финнмарк, где пролегает общая граница с Россией, учитывая возможные угрозы.

Норвегия пересмотрела меры по контролю и безопасности границ с Россией и пришла к выводу, что необходимо провести их модернизацию.