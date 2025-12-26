В Норвегии турист перебрался через границу в РФ и обратно, ему грозит штраф
В районе Финнмарк на севере Норвегии зафиксировали иностранца, который незаконно пересек границу с Россией и вскоре вернулся.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG.
В полиции Финнмарка сообщили, что иностранец, который пересек границу из Норвегии в Россию и обратно, доставляется в ближайший полицейский участок.
По словам представителя правоохранителей Ларса Руне Хагена, иностранец, как он утверждает, якобы совершил "короткую поездку через границу, чтобы сделать фотографии".
В отделении полиция попытается получить более подробные объяснения от фотографа.
Отмечается, что ему может грозить штраф за незаконное пересечение границы.
В 2024 году сообщалось, что Норвегия вводит усиленные меры по охране границы на востоке провинции Финнмарк, где пролегает общая граница с Россией, учитывая возможные угрозы.
Норвегия пересмотрела меры по контролю и безопасности границ с Россией и пришла к выводу, что необходимо провести их модернизацию.