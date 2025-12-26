Ексспікера парламенту Гагаузії, звинуваченого у звʼязках із Шором, засудили до колонії

Колишнього голову Народних зборів (парламенту) молдовської автономії Гагаузія Дмитрія Константинова засудили до 12 років колонії за звинуваченням у зловживанні службовим становищем і привласненні грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За версією слідства, в 2017-2020 роках Константинов, який тоді був керівником приватної компанії в Комраті (адміністративному центрі Гагаузії), разом з іншими людьми переказував гроші фірми на рахунки іншої організації, де працював його син.

Слідчі стверджують, що укладені фіктивні контракти призвели підприємство до неплатоспроможності. Збитки оцінюють у понад 46 мільйонів леїв. Прокурори вимагали для Константинова 13 років позбавлення волі.

Згідно з рішенням суду, ексспікер парламенту Гагаузії проведе 12 років у колонії. Крім того, йому на п'ять років заборонено обіймати певні посади. Він також зобов'язаний відшкодувати 46 млн леїв збитків.

Самого Константинова під час оголошення вироку в залі суду не було. Хоча його адвокат заявив, що чоловік перебуває в лікарні, підсудного можуть оголосити в розшук.

Дмитрій Константинова, якого звинувачували у зв'язках із молдовським втікачем-олігархом Іланом Шором, у листопаді 2025 року подав у відставку з посади голови Народних зборів Гагаузії, пославшись на стан здоров'я.

Нагадаємо, у 2024 році Молдова вилучила дипломатичний паспорт у Константиова після його поїздки до Москви.

Главу автономного регіону Гагаузія Євгенію Гуцул на початку серпня засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".