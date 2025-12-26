Экс-спикера парламента Гагаузии, обвиненного в связях с Шором, приговорили к колонии

Бывшего председателя Народного собрания (парламента) молдавской автономии Гагаузия Дмитрия Константинова приговорили к 12 годам колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По версии следствия, в 2017-2020 годах Константинов, который тогда был руководителем частной компании в Комрате (административном центре Гагаузии), вместе с другими людьми переводил деньги фирмы на счета другой организации, где работал его сын.

Следователи утверждают, что заключенные фиктивные контракты привели предприятие к неплатежеспособности. Ущерб оценивается в более чем 46 миллионов леев. Прокуроры требовали для Константинова 13 лет лишения свободы.

Согласно решению суда, экс-спикер парламента Гагаузии проведет 12 лет в колонии. Кроме того, ему на пять лет запрещено занимать определенные должности. Он также обязан возместить 46 млн леев убытков.

Самого Константинова во время оглашения приговора в зале суда не было. Хотя его адвокат заявил, что мужчина находится в больнице, подсудимого могут объявить в розыск.

Дмитрий Константинов, которого обвиняли в связях с молдавским беглым олигархом Иланом Шором, в ноябре 2025 года подал в отставку с поста председателя Народного собрания Гагаузии, сославшись на состояние здоровья.

Напомним, в 2024 году Молдова изъяла дипломатический паспорт у Константинова после его поездки в Москву.

Главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул в начале августа приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".