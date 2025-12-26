Навроцький поговорив з Трампом про участь Польщі у G20

Президенти Польщі та США Кароль Навроцький і Дональд Трамп у пʼятницю провели телефонну розмову, присвячену двостороннім відносинам і війні Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила канцелярія польського президента.

У Навроцького зазначили, що президенти Польщі та США на початку розмови "обмінялися привітаннями з нагоди Різдва Христового".

"Далі Кароль Навроцький і Дональд Трамп обговорили стан трансатлантичних відносин, безпеку в регіоні у зв'язку з війною в Україні, що триває, спровокованою Російською Федерацією, зокрема, обговорювали прогрес у мирних переговорах", – йдеться в повідомленні.

Окремо в канцелярії президента Польщі додали, що лідери обговорили "участь Польщі в роботі групи G20, польсько-американське економічне співробітництво та питання енергетики".

Польща останнім часом наполегливо домагалася прийняття до "Групи двадцяти", особливо після того, як її економіка цього року перевищила 1 трильйон доларів і стала 20-ю за величиною у світі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський у вересні казав, що обговорював з американськими урядовцями можливість приєднання Польщі до G20.

У грудні Сполучені Штати запросили Польщу взяти участь у наступному саміті "Групи двадцяти" в Маямі.