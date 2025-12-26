Навроцкий поговорил с Трампом об участии Польши в G20

Президенты Польши и США Кароль Навроцкий и Дональд Трамп в пятницу провели телефонный разговор, посвященный двусторонним отношениям и войне России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила канцелярия польского президента.

У Навроцкого отметили, что президенты Польши и США в начале разговора "обменялись поздравлениями по случаю Рождества Христова".

"Далее Кароль Навроцкий и Дональд Трамп обсудили состояние трансатлантических отношений, безопасность в регионе в связи с продолжающейся войной в Украине, спровоцированной Российской Федерацией, в частности, обсуждали прогресс в мирных переговорах", – говорится в сообщении.

Отдельно в канцелярии президента Польши добавили, что лидеры обсудили "участие Польши в работе группы G20, польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы энергетики".

Польша в последнее время настойчиво добивалась принятия в "Группу двадцати", особенно после того, как ее экономика в этом году превысила 1 триллион долларов и стала 20-й по величине в мире.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в сентябре говорил, что обсуждал с американскими чиновниками возможность присоединения Польши к G20.

В декабре Соединенные Штаты пригласили Польшу принять участие в следующем саммите "Группы двадцати" в Майами.