США запросили Польщу на саміт G20, членом якої вона хоче стати

Сполучені Штати запросили Польщу взяти участь у наступному саміті "Групи двадцяти" в Маямі, відзначивши її перебування серед 20 найбільших економік світу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Notes from Poland.

У заяві під назвою "Америка вітає нову G20" держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Польща буде запрошена до участі в наступному саміті у статусі гостя.

"Польща, країна, яка колись була в пастці за "залізною завісою", а зараз входить до 20 найбільших економік світу, приєднається до нас, щоб зайняти своє законне місце в G20", – написав Рубіо.

"Успіх Польщі є доказом того, що зосередження на майбутньому є кращим шляхом, ніж зосередження на обрАзах. Це показує, як партнерство зі Сполученими Штатами та американськими компаніями може сприяти взаємному процвітанню та зростанню", – додав він.

Держсекретар принагідно розкритикував Південно-Африканську Республіку, яку адміністрація Трампа звинувачує в "геноциді" білого населення, і сказав, що її на саміт G20 не запросять.

Польща останнім часом наполегливо домагалася прийняття до "Групи двадцяти", особливо після того, як її економіка цього року перевищила 1 трильйон доларів і стала 20-ю за величиною у світі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський у вересні казав, що обговорював з американськими урядовцями можливість приєднання Польщі до G20.