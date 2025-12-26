Профільний віцепремʼєр вказав на зміну риторики Орбана про вступ України в ЄС

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вказав на зміну в заявах премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана проти вступу України в ЄС.

Про це він розповів в інтервʼю "Європейській правді".

Качка сказав, що на нинішньому етапі подальший рух до Європейського Союзу залежить виключно від України та її темпів виконання реформ.

У контексті зовнішніх чинників, які впливають на євроінтеграцію, віцепремʼєр згадав позицію Віктора Орбана, назвавши її "геополітичною частиною, яку необхідно вирішити".

"Ми вже провели велику роботу з угорським урядом і розуміємо, що треба зробити за межами геополітики", – розповів Качка, згадавши зокрема про питання угорської меншини в Україні.

Він також звернув увагу, що "риторика Орбана змінилася".

"Тепер його риторика проти вступу України в ЄС – лише в контексті війни. Він говорить: якщо ми пускаємо Україну в ЄС, то ми пускаємо війну на свій поріг. А це – теза, з якою ми тотально не згодні", – сказав Качка.

Віцепремʼєр додав, що щодо іншого питання – про шкоду вступу України в ЄС для угорської економіки – "з Угорщиною цілком можна вести конструктивний діалог".

"Попередньо ми домовились провести міжурядову комісію Україна-Угорщина в останній декаді січня. Зустрінемось, обговоримо це", – сказав він.

Угорський прем'єр Віктор Орбан нещодавно вкотре виступив проти членства України в ЄС і заявив, що підтримка України ослаблює Європу.

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан також вважає членство України в ЄС її гарантією безпеки, а блокування цього процесу повʼязує з виборчою кампанією в Угорщині.

Читайте повне інтервʼю з Тарасом Качкою: Після Львова вето Орбана перестало блокувати рух України до вступу в ЄС.