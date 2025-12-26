Профильный вице-премьер указал на изменение риторики Орбана о вступлении Украины в ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка указал на изменение в заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана против вступления Украины в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Качка сказал, что на нынешнем этапе дальнейшее движение к Европейскому Союзу зависит исключительно от Украины и ее темпов выполнения реформ.

В контексте внешних факторов, влияющих на евроинтеграцию, вице-премьер упомянул позицию Виктора Орбана, назвав ее "геополитической частью, которую необходимо решить".

"Мы уже провели большую работу с венгерским правительством и понимаем, что нужно сделать за пределами геополитики", – рассказал Качка, упомянув, в частности, о вопросе венгерского меньшинства в Украине.

Он также обратил внимание, что "риторика Орбана изменилась".

"Теперь его риторика против вступления Украины в ЕС – только в контексте войны. Он говорит: если мы пускаем Украину в ЕС, то мы пускаем войну на свой порог. А это – тезис, с которым мы тотально не согласны", – сказал Качка.

Вице-премьер добавил, что по другому вопросу – о вреде вступления Украины в ЕС для венгерской экономики – "с Венгрией вполне можно вести конструктивный диалог".

"Предварительно мы договорились провести межправительственную комиссию Украина-Венгрия в последней декаде января. Встретимся, обсудим это", – сказал он.

Венгерский премьер Виктор Орбан недавно в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС и заявил, что поддержка Украины ослабляет Европу.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан также считает членство Украины в ЕС ее гарантией безопасности, а блокирование этого процесса связывает с избирательной кампанией в Венгрии.

Читайте полное интервью с Тарасом Качкой: После Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС.