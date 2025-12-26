"Львівський формат": Качка розкрив деталі руху України в ЄС без згоди Орбана

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка охрестив "Львівським форматом" пакет домовленостей про подальший рух України в ЄС на тлі вето Угорщини.

Про це він розповів в інтервʼю "Європейській правді".

Качка запропонував назву "Львівський формат" для пакета домовленостей, які Україна та ЄС оголосили у грудні у Львові щодо руху до вступу в ЄС, не чекаючи, поки угорський премʼєр Віктор Орбан зніме вето.

"Його головна мета – не обходити щось, а зробити таку процедуру, коли вето Угорщини перестає блокувати увесь процес руху держави-кандидата до вступу. Угорщині при цьому ніхто не забороняє мати позицію, але ми маємо рухатись далі", – додав він.

За словами віцепремʼєра, за стандартною процедурою держави, які прагнуть членства, отримують від ЄС документ із індикаторами відкриття та закриття переговорних глав про вступ на міжурядових конференціях, де відкриваються переговори за відповідною главою.

"Якщо не можна передати (документ. – Ред.) з позицією ЄС офіційно – то Євросоюз може зробити Україні "брифінг" про зміст цих бенчмарків, тобто передати їх нам – але не листом, а усно. І ось цей "брифінг", який розблоковує подальший рух до вступу – оце і є "Львівський формат", – додав він.

Качка також розповів "ЄвроПравді", що йому передали і сам документ у ресторані "у передмісті Львова".

Він додав, що наразі "Львівський формат" запущений щодо трьох кластерів, і Україна очікує запуску процесу щодо решти трьох кластерів у 2026 році, причому перший із них – наприкінці лютого або на початку березня.

"Наразі ми маємо усі інструменти, які мала б Україна і у разі офіційного відкриття переговорів. І в нас немає жодних стримуючих чинників, крім нашої внутрішньої волі", – підсумував віцепремʼєр.

Читайте повне інтервʼю з Тарасом Качкою: Після Львова вето Орбана перестало блокувати рух України до вступу в ЄС.

Читайте також: "План Б" та мовчанка Орбана: як ЄС розблокував рух України до вступу та що буде далі.