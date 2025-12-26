"Львовский формат": Качка раскрыл детали движения Украины в ЕС без согласия Орбана

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка окрестил "Львовским форматом" пакет договоренностей о дальнейшем движении Украины в ЕС на фоне вето Венгрии.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Качка предложил название "Львовский формат" для пакета договоренностей, которые Украина и ЕС объявили в декабре во Львове относительно движения к вступлению в ЕС, не дожидаясь, пока венгерский премьер Виктор Орбан снимет вето.

"Его главная цель – не обходить что-то, а сделать такую процедуру, когда вето Венгрии перестает блокировать весь процесс движения государства-кандидата к вступлению. Венгрии при этом никто не запрещает иметь позицию, но мы должны двигаться дальше", – добавил он.

По словам вице-премьера, по стандартной процедуре государства, стремящиеся к членству, получают от ЕС документ с индикаторами открытия и закрытия переговорных глав о вступлении на межправительственных конференциях, где открываются переговоры по соответствующей главе.

"Если нельзя передать (документ. – Ред.) с позицией ЕС официально – то Евросоюз может провести для Украины "брифинг" о содержании этих бенчмарков, то есть передать их нам – но не письмом, а устно. И вот этот "брифинг", который разблокирует дальнейшее движение к вступлению – это и есть "Львовский формат", – добавил он.

Качка также рассказал „ЕвроПравде", что ему передали и сам документ в ресторане "в пригороде Львова".

Он добавил, что сейчас "Львовский формат" запущен в отношении трех кластеров, и Украина ожидает запуска процесса в отношении остальных трех кластеров в 2026 году, причем первый из них – в конце февраля или в начале марта.

"Сейчас у нас есть все инструменты, которые должна была бы иметь Украина и в случае официального открытия переговоров. И у нас нет никаких сдерживающих факторов, кроме нашей внутренней воли", – подытожил вице-премьер.

