Україна і Молдова домовились про альтернативні шляхи на південь Одещини після ударів РФ

Після російського удару по мосту через Дністер Україна та Молдова домовились про альтернативні шляхи сполучення для півдня Одеської області.

Про це в інтервʼю "Європейській правді" розповів віцепремʼєр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За словами Качки, після обстрілу мосту в Маяках українська влада – Міністерство розвитку громад та територій, митниця і прикордонники – звʼязувались із молдовською стороною.

Він додав, що реакція молдовського уряду "була миттєвою і дуже якісною".

"Ми разом з ними відразу спланували всі варіанти: це і збільшення спроможностей пунктів пропуску, і, за потреби – прокладання нових транзитних маршрутів", – сказав віцепремʼєр.

Качка додав, що з Молдовою тоді вдалось урегулювати ситуацію, як проїжджати Молдовою тим водіям, які мають при собі суто українські документи.

"На щастя, задіювати цей сценарій не довелося, бо вдалося відновити нормальний рух українськими автошляхами. Але він готовий. За потреби буде організований конвой, щоби провести український транспорт. Ми всі механізми з Молдовою узгодили, і я надзвичайно вдячний молдовським колегам за це", – сказав він.

Нагадаємо, 19 грудня по мосту в районі міста Маяки поблизу молдовсько-українського кордону вдарив російський дрон, рух транспорту призупинили. Дрони атакували міст і 18 грудня, і це призвело до його перекриття.

Після багаторазових обстрілів мосту через Затоку і вимушеного закриття того шляху дорога через Маяки лишалася єдиним автошляхом, що з'єднує Одесу та південь Одеської області.

