Украина и Молдова договорились об альтернативных путях на юг Одесской области после ударов РФ

После российского удара по мосту через Днестр Украина и Молдова договорились об альтернативных путях сообщения для юга Одесской области.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По словам Качки, после обстрела моста в Маяках украинские власти – Министерство развития общин и территорий, таможня и пограничники – связались с молдавской стороной.

Он добавил, что реакция молдавского правительства "была мгновенной и очень качественной".

"Мы вместе с ними сразу спланировали все варианты: это и увеличение возможностей пунктов пропуска, и, при необходимости – прокладка новых транзитных маршрутов", – сказал вице-премьер.

Качка добавил, что с Молдовой тогда удалось урегулировать ситуацию, как проезжать Молдовой тем водителям, которые имеют при себе исключительно украинские документы.

"К счастью, применять этот сценарий не пришлось, потому что удалось восстановить нормальное движение по украинским автодорогам. Но он готов. При необходимости будет организован конвой, чтобы провести украинский транспорт. Мы все механизмы с Молдовой согласовали, и я очень благодарен молдавским коллегам за это", – сказал он.

Напомним, 19 декабря по мосту в районе города Маяки вблизи молдавско-украинской границы ударил российский дрон, движение транспорта приостановили. Дроны атаковали мост и 18 декабря, и это привело к его перекрытию.

После многократных обстрелов моста через Затоку и вынужденного закрытия того пути дорога через Маяки оставалась единственной автодорогой, соединяющей Одессу и юг Одесской области.

Читайте полное интервью с Тарасом Качкой: После Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС.