Через російський удар по Одещині закриті два КПП на кордоні з Молдовою

У звʼязку з ударом російського дрона по єдиній автомобільній трасі, що веде на південь Одеської області, було призупинено роботу двох пунктів пропуску на кордоні України та Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

У молдовській Прикордонній поліції повідомили, що близько 16:00 російські дрони завдали удару по мосту на трасі Одеса – Рені в районі українського села Маяки.

"Прикордонна служба інформує громадян, що робота пунктів пропуску "Паланка – Маяки-Удобне" та "Тудора – Староказацьке" припинена. Рекомендуємо громадянам уникати поїздок у зазначену зону та виявляти підвищену обережність", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер, унаслідок удару російського дрона по цивільному авто загинула жінка, її трьох дітей було доправлено до лікарні з тілесними ушкодженнями та гострою реакцію на стрес.

Після багаторазових обстрілів мосту через Затоку і вимушеного закриття того шляху дорога через Маяки лишалася єдиним автошляхом, що з'єднує Одесу та південь Одеської області. Втім, оскільки вона на невеликій ділянці проходить територією Молдови, рух нею був ускладнений.

Наразі невідомо, наскільки серйозними є пошкодження мостового переходу через Дністер у Маяках.

Нагадаємо, в ніч з 1 на 2 грудня 2025 року призупиняли роботу прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти-Рені" на кордоні з Молдовою.

У листопаді через технічний збій не працювали всі КПП на українському кордоні.