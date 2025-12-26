В уряді розповіли про очікування ЄС від України щодо антикорупції та верховенства права

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розкрив деталі пріоритетних напрямів реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією, які погодили з ЄС.

Про це він розповів в інтервʼю "Європейській правді".

За словами Качки, список із 10 пріоритетних напрямів реформ у сфері антикорупції та верховенства права, який був погоджений з Євросоюзом – це "такий місток між бенчмарками, необхідними для вступу в ЄС, дорожньої карти і нашими пріоритетами на 2026 рік".

Він розповів, що в контексті реформи Державного бюро розслідувань планується комплексний підхід, який стосується не лише "перезавантаження" органу і механізмів призначення.

Також, за словами віцепремʼєра, будуть внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу "таким чином, щоб вони відповідали і практиці Європейського Суду з прав людини, і потребам ефективності роботи всіх правоохоронних органів".

У контексті реформи прокуратури Качка згадав про відновлення конкурсів на керівні посади зсередини Офісу генерального прокурора, що потрібно зробити у першому кварталі 2026 року.

Також він виступив за "відкриту, сміливу дискусію" щодо призначення генерального прокурора (детальніше читайте у статті "Прокуратура проти Європи").

"Ми (з ЄС. – Ред.) домовились, що ми вивчимо, як еволюціонували підходи до призначення генпрокурора в інших країнах. І ми маємо зрештою ухвалити свідоме рішення", – розповів він.

Що стосується НАБУ, то Качка згадав забезпечення нормального функціонування бюро, а також питання штату і змін до Кримінального процесуального кодексу.

"Питання, яке винесене окремо – це судова експертиза. Ми домовились, і ми будемо на цьому стояти, що в нас буде незалежна судова експертиза (зрештою, це експертиза для потреб суду, а не для потреб правоохоронних органів), і НАБУ, як і зараз, буде користуватися послугами цієї незалежної судової експертизи", – додав Качка.

