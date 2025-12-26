В правительстве рассказали об ожиданиях ЕС от Украины по антикору и верховенства права

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка раскрыл детали приоритетных направлений реформ в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, которые согласовали с ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По словам Качки, список из 10 приоритетных направлений реформ в сфере антикоррупции и верховенства права, который был согласован с Евросоюзом, – это "такой мостик между бенчмарками, необходимыми для вступления в ЕС, дорожной картой и нашими приоритетами на 2026 год".

Он рассказал, что в контексте реформы Государственного бюро расследований планируется комплексный подход, который касается не только "перезагрузки" органа и механизмов назначения.

Также, по словам вице-премьера, будут внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс "таким образом, чтобы они соответствовали и практике Европейского суда по правам человека, и потребностям эффективности работы всех правоохранительных органов".

В контексте реформы прокуратуры Качка упомянул о возобновлении конкурсов на руководящие должности изнутри Офиса генерального прокурора, что нужно сделать в первом квартале 2026 года.

Также он выступил за "открытую, смелую дискуссию" по поводу назначения генерального прокурора (подробнее читайте в статье "Прокуратура против Европы").

"Мы (с ЕС. – Ред.) договорились, что мы изучим, как эволюционировали подходы к назначению генпрокурора в других странах. И мы должны в конечном итоге принять осознанное решение", – рассказал он.

Что касается НАБУ, то Качка упомянул обеспечение нормального функционирования бюро, а также вопросы штата и изменений в Уголовный процессуальный кодекс.

"Вопрос, который вынесен отдельно – это судебная экспертиза. Мы договорились, и мы будем на этом настаивать, что у нас будет независимая судебная экспертиза (в конце концов, это экспертиза для нужд суда, а не для нужд правоохранительных органов), и НАБУ, как и сейчас, будет пользоваться услугами этой независимой судебной экспертизы", – добавил Качка.

Читайте полное интервью с Тарасом Качкой: После Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС.