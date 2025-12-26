У Москві дали зрозуміти, що відкидають план України і США з 20 пунктів

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков сказав, що оприлюднений Україною план із 20 пунктів, який був погоджений зі США, "радикально відрізняється" від домовленостей Вашингтона і Москви.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс", про це Рябков сказав в ефірі російського пропагандистського телебачення.

Заступник глави МЗС Росії згадав про "план, що складається з 20 пунктів", який, за його словами, зʼявився "в українських пабліках".

"Ми знаємо, що цей план радикально – якщо це взагалі можна назвати планом – відрізняється від тих 27 пунктів, які в останні тижні, починаючи з перших чисел грудня, ми відпрацьовували з американською стороною", – додав він.

Рябков сказав, що найближчим часом має відбутися "поглиблений аналіз зустрічей" представників Росії та США у Флориді минулими вихідними.

"Але політична воля залишатися в рамках, заданих Анкориджем – вона не просто базова для нас, це імператив. Ми не можемо вийти за ці рамки, інакше це буде не просто нестійка домовленість – просто ніякої домовленості вийти не може", – сказав він.

Як відомо, 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.