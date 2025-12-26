Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что обнародованный Украиной план из 20 пунктов, который был согласован с США, "радикально отличается" от договоренностей Вашингтона и Москвы.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", об этом Рябков сказал в эфире российского пропагандистского телевидения.

Заместитель главы МИД России упомянул о "плане, состоящем из 20 пунктов", который, по его словам, появился "в украинских пабликах".

"Мы знаем, что этот план радикально – если это вообще можно назвать планом – отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали с американской стороной", – добавил он.

Рябков сказал, что в ближайшее время должен состояться "углубленный анализ встреч" представителей России и США во Флориде в минувшие выходные.

"Но политическая воля оставаться в рамках, заданных Анкориджем – она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность – просто никакой договоренности выйти не может", – сказал он.

Как известно, 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.

Между тем из Москвы поступили сигналы, что Россия будет требовать существенных изменений в проект "мирного плана", согласованного Украиной и США.