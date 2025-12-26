Франція засудила теракт у мечеті в Сирії

Міністерство закордонних справ Франції засудило вибух, у результаті якого загинули щонайменше вісім людей у мечеті в сирійському місті Хомс, назвавши його актом тероризму, спрямованим на дестабілізацію країни.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві французького МЗС.

У Парижі "рішуче засудили" теракт у Хомсі, назвавши його "частиною цілеспрямованої стратегії, спрямованої на дестабілізацію Сирії та перехідної влади".

"Франція засуджує ці теракти, які мають на меті посіяти терор і підірвати поточні зусилля з встановлення миру та стабільності в межах об’єднаної та багатокультурної Сирії", – додало відомство.

Воно також підтвердило підтримку боротьбі з усіма формами насильницького екстремізму в Сирії.

Теракт у Хомсі стався під час пʼятничної молитви в мечеті. Відповідальність за нього взяла на себе ісламістська екстремістська група "Сарайя Ансар аль-Сунна".

Нагадаємо, 19 грудня американські військові завдали масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

Після цього стало відомо, що американські військові готують подальші удари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.