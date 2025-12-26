Франція засудила теракт у мечеті в Сирії
Міністерство закордонних справ Франції засудило вибух, у результаті якого загинули щонайменше вісім людей у мечеті в сирійському місті Хомс, назвавши його актом тероризму, спрямованим на дестабілізацію країни.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві французького МЗС.
У Парижі "рішуче засудили" теракт у Хомсі, назвавши його "частиною цілеспрямованої стратегії, спрямованої на дестабілізацію Сирії та перехідної влади".
"Франція засуджує ці теракти, які мають на меті посіяти терор і підірвати поточні зусилля з встановлення миру та стабільності в межах об’єднаної та багатокультурної Сирії", – додало відомство.
Воно також підтвердило підтримку боротьбі з усіма формами насильницького екстремізму в Сирії.
Теракт у Хомсі стався під час пʼятничної молитви в мечеті. Відповідальність за нього взяла на себе ісламістська екстремістська група "Сарайя Ансар аль-Сунна".
Нагадаємо, 19 грудня американські військові завдали масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.
Після цього стало відомо, що американські військові готують подальші удари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.