Франция осудила теракт в мечети в Сирии

Министерство иностранных дел Франции осудило взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек в мечети в сирийском городе Хомс, назвав его актом терроризма, направленным на дестабилизацию страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении французского МИД.

В Париже "решительно осудили" теракт в Хомсе, назвав его "частью целенаправленной стратегии, направленной на дестабилизацию Сирии и переходной власти".

"Франция осуждает эти теракты, цель которых – посеять террор и подорвать текущие усилия по установлению мира и стабильности в пределах объединенной и мультикультурной Сирии", – добавило ведомство.

Оно также подтвердило поддержку борьбы со всеми формами насильственного экстремизма в Сирии.

Теракт в Хомсе произошел во время пятничной молитвы в мечети. Ответственность за него взяла на себя исламистская экстремистская группа "Сарайя Ансар аль-Сунна".

Напомним, 19 декабря американские военные нанесли масштабные удары по десяткам объектов "Исламского государства" в Сирии в ответ на атаку на американский персонал.

После этого стало известно, что американские военные готовят дальнейшие удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.