США завдали масштабних ударів по ІДІЛ в Сирії

Американські військові завдали у п'ятницю масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Коаліція під керівництвом США протягом останніх місяців проводила повітряні удари та наземні операції в Сирії, спрямовані проти підозрюваних у причетності до "Ісламської держави", часто за участю сирійських сил безпеки.

Президент Дональд Трамп пообіцяв вжити заходів у відповідь після того, як минулого вікенду в Сирії підозрювані бойовики ІДІЛ вбили американських військовослужбовців.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що удари були спрямовані проти "бойовиків ІДІЛ, інфраструктури та збройових об'єктів" і що операція називалася "ОПЕРАЦІЯ HAWKEYE STRIKE".

"Це не початок війни – це декларація помсти. Сьогодні ми полювали і вбили наших ворогів. Багато з них. І ми будемо продовжувати", – додав він.

Трамп заявив у соціальних мережах, що сирійський уряд повністю підтримав удари і що США завдають "дуже серйозного удару у відповідь".

У п'ятницю ввечері під час виступу в Північній Кароліні Трамп назвав це "масовим" ударом по членам ІДІЛ, яких США звинувачують у нападі 13 грудня на сили коаліції.

"Ми завдали удару по бандитам ІДІЛ у Сирії. ... Це було дуже успішно", – сказав Трамп на мітингу.

Центральне командування США заявило, що удари були завдані по більш ніж 70 цілях у центральній Сирії, додавши, що йорданські винищувачі підтримали операцію.

Один американський посадовець сказав, що удари були завдані американськими винищувачами F-15 і A-10, а також вертольотами Apache і ракетними системами HIMARS.

Сирія підтвердила свою непохитну прихильність боротьбі з "Ісламською державою" і забезпеченню того, щоб вона "не мала безпечних притулків на сирійській території", згідно із заявою міністерства закордонних справ.

Двоє солдатів армії США і цивільний перекладач були вбиті минулого тижня в центральному сирійському місті Пальміра нападником, який атакував конвой американських і сирійських військ, перш ніж був застрелений, згідно з повідомленням американських військових. Ще троє американських солдатів були поранені під час нападу.

У Сирії залишається близько 1000 американських військовослужбовців.

Нагадаємо, на початку грудня виповнився рік від повалення режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада. Після того країни Заходу почали відновлювати контакти з Сирією, озвучуючи також свої очікування від політики нової влади для налагодження відносин.

У листопаді США зняли санкції з теперішнього президента Сирії Ахмада аль-Шараа та очільника МВС. Про санкцій з них оголосила також Велика Британія.