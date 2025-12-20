У США анонсували подальші удари по позиціях ІДІЛ у Сирії

Американські військові готують подальші удари по позиціях терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії після операції у пʼятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Американські військові завдали у п'ятницю масштабних ударів по десятках об'єктів "Ісламської держави" в Сирії у відповідь на атаку на американський персонал.

За словами американського посадовця, який говорив із журналістами на умовах анонімності, метою операції було завдати ударів по місцях, де ІДІЛ намагається відродитися, знищити ці сили і їхні бази в широкому масштабі.

Американські військові використовували літаки A-10, F-16, вертольоти Apache і HIMARS, а йорданські F-16 також надавали підтримку, сказав посадовець.

За словами двох посадовців США, "удари триватимуть кілька тижнів або до місяця".

Двоє солдатів армії США і цивільний перекладач були вбиті минулого тижня в сирійському місті Пальміра, ще троє американських солдатів були поранені під час нападу.

Нагадаємо, на початку грудня виповнився рік від повалення режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада. Після того країни Заходу почали відновлювати контакти з Сирією, озвучуючи також свої очікування від політики нової влади для налагодження відносин.

У листопаді США зняли санкції з теперішнього президента Сирії Ахмада аль-Шараа та очільника МВС. Про санкцій з них оголосила також Велика Британія.