Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов у пʼятницю сказав, що припинення Слідчим комітетом Росії кримінальної справи за фактом катастрофи літака AZAL викликає "серйозні питання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Report.

За словами Байрамова, Слідчий комітет Росії скерував до Азербайджану лист за підсумками розслідування авіакатастрофи AZAL.

"У листі зазначалося, що кримінальна справа вже припинена. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні питання", – сказав міністр, додавши, що на листа було надано офіційну відповідь відповідних азербайджанських органів.

Глава зовнішньополітичного відомства Азербайджану додав, що Баку очікує виконання Росією своїх зобов'язань у зв'язку з цим інцидентом.

"Вчора була річниця трагедії, я висловлюю співчуття сім'ям загиблих. Факт збиття літака через деякий час був визнаний російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведений до кінця", – сказав Байрамов.

Нагадаємо, 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" (AZAL), що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".

Лише через десять місяців господар Кремля Владімір Путін визнав, що причиною падіння літака AZAL стала робота російської протиповітряної оборони, і звинуватив у цьому Україну.

