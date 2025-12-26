Азербайджан критикует решение РФ прекратить расследование авиакатастрофы AZAL

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу заявил, что прекращение Следственным комитетом России уголовного дела по факту катастрофы самолета AZAL вызывает "серьезные вопросы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Report.

По словам Байрамова, Следственный комитет России направил в Азербайджан письмо по итогам расследования авиакатастрофы AZAL.

"В письме отмечалось, что уголовное дело уже прекращено. Безусловно, такой шаг вызывает у нас очень серьезные вопросы", – сказал министр, добавив, что на письмо был дан официальный ответ соответствующих азербайджанских органов.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана добавил, что Баку ожидает выполнения Россией своих обязательств в связи с этим инцидентом.

"Вчера была годовщина трагедии, я выражаю соболезнования семьям погибших. Факт сбивания самолета через некоторое время был признан российской стороной, а также было заявлено о выплате компенсаций. Это было важное заявление. Мы ожидаем, что этот процесс будет доведен до конца", – сказал Байрамов.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

Только через десять месяцев хозяин Кремля Владимир Путин признал, что причиной падения самолета AZAL стала работа российской противовоздушной обороны, и обвинил в этом Украину.

