Трамп: у Зеленського нічого немає, поки я це не схвалю

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання на продуктивну зустріч із Володимиром Зеленським у неділю, але скептично оцінив озвучені ним раніше пропозиції щодо "мирної угоди".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у розмові з Politico.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з Трампом у Флориді в неділю і візьме із собою новий план миру з 20 пунктів. Обидва лідери, як передбачається, також обговорять майбутні гарантії безпеки Україні з боку США.

Однак у розмові з Politico Трамп проявив байдужість до останньої пропозиції Зеленського і не поспішає схвалювати пропозицію українського президента.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має", – сказав він.

Водночас Трамп висловив сподівання, що він зможе провести продуктивну зустріч.

"Я думаю, що з ним (Зеленським. – Ред.) все мине добре. Я думаю, що все буде добре з Путіним", – сказав американський президент, додавши, що сподівається поговорити з російським лідером "незабаром, скільки захочу".

Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

А 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.