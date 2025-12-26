Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом у неділю

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами у п’ятницю.

Зеленський розповів, що має намір обговорити на зустрічі з Трампом широке коло питань.

"Я думаю, що саме неділя, Флорида, у нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки, там кілька документів у цьому блоці. І бажано знайти можливість, щоб обговорити їх усі. Далі економічна угода, там поки що базові напрацювання", – зазначив він.

Президент також додав, що його зустріч з Трампом покликана доопрацювати проєкт мирної угоди.

Він зауважив, що має намір обговорити з Трампом усі питання, "у яких у нас є розбіжності".

Раніше Зеленський заявив про домовленість щодо зустрічі з Трампом найближчим часом. ЗМІ повідомляли, що зустріч відбудеться 28 грудня в резиденції Трампа в Мар-а-Лаго.

А 24 грудня президент України вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США.

Тим часом з Москви надійшли сигнали, що Росія вимагатиме суттєвих змін до проєкту "мирного плану", узгодженого Україною і США.