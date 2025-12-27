Трамп: у Зеленского ничего нет, пока я это не одобрю

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивную встречу с Владимиром Зеленским в воскресенье, но скептически оценил озвученные им ранее предложения по "мирному соглашению".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в беседе с Politico.

Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом во Флориде в воскресенье и возьмет с собой новый план мира из 20 пунктов. Оба лидера, как предполагается, также обсудят будущие гарантии безопасности Украины со стороны США.

Однако в беседе с Politico Трамп проявил безразличие к последнему предложению Зеленского и не спешит одобрять предложение украинского президента.

"У него ничего нет, пока я не одобряю это. Так что посмотрим, что у него есть", – сказал он.

В то же время Трамп выразил надежду, что он сможет провести продуктивную встречу.

"Я думаю, что с ним (Зеленским. – Ред.) все пройдет хорошо. Я думаю, что все будет хорошо с Путиным", – сказал американский президент, добавив, что надеется поговорить с российским лидером "в ближайшее время, сколько захочу".

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил, что в воскресенье, 28 декабря, он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

А 24 декабря президент Украины впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США.