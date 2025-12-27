Глава МЗС Литви засудив нічний російський обстріл України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що обстріл Росією українських міст у ніч проти суботи є частиною кампанії терору та ескалації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

За словами Будріса, "в різдвяний період, коли сім'ї повинні бути разом у безпеці, Москва вкотре обрала терор замість миру".

"Путін продовжує відмовлятися припинити вбивства, а тиск на Росію залишається недостатнім. Це не поведінка держави, яка прагне покласти край війні. Це обдумана кампанія терору та ескалації", – додав він.

Очільник литовського МЗС також сказав, що мир в Україні буде можливий "лише тоді, коли ми будемо діяти рішуче і підкріплювати слова силою".

"Україна потребує гарантій безпеки якомога швидше: сильної та добре фінансованої української армії; майбутнього, закріпленого в Європейському Союзі та стабільності, яку він забезпечує; гарантій безпеки, підтриманих США, та "коаліції рішучих", готових захищати повітряний простір, сушу та море України", – написав Будріс.

"Немає часу на вагання. Час діяти настав – і він запізнився вже занадто давно", – додав він.

За словами президента Володимира Зеленського, у ніч проти 27 грудня Росія запустила по Україні майже 500 дронів, значна кількість "Шахедів", також 40 ракет, зокрема "Кинджали".

Станом на зараз відомо про одного загиблого і понад 20 поранених людей у Києві.

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії польська сторона піднімала бойову авіацію, а також тимчасово закрила аеропорти Жешува та Любліна.