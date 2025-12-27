Зеленський про обстріл Києва: це справжнє ставлення Путіна до миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що останнім масованим обстрілом Києва та інших українських міст Росія показує світові своє справжнє ставлення до пропозицій про мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

За словами Зеленського, під час обстрілу, який досі триває, Росія випустила по Україні майже 500 дронів і 40 ракет, націлюючись насамперед на енергетичну та цивільну інфраструктуру Києва.

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди", – написав він.

Глава держави додав, що це – "справжнє ставлення Путіна та його оточення".

"Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі. І це означає, що замало тиску у відповідь", – сказав Зеленський.

Він закликав США та Європу посилити тиск на Росію, а також підтримувати Україну зброєю, зокрема засобами протиповітряної оборони.

У ніч проти суботи відбувся черговий масований напад Росії на Україну. Київ був атакований, зокрема, балістичними ракетами. За останніми даними, поранень зазнали 19 людей.

У звʼязку з масованим ракетним обстрілом України з боку Росії польська сторона піднімала бойову авіацію, а також тимчасово закрила аеропорти Жешува та Любліна.