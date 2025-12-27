Глава МИД Литвы осудил ночной российский обстрел Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что обстрел Россией украинских городов в ночь на субботу является частью кампании террора и эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

По словам Будриса, "в рождественский период, когда семьи должны быть вместе в безопасности, Москва в очередной раз выбрала террор вместо мира".

"Путин продолжает отказываться прекратить убийства, а давление на Россию остается недостаточным. Это не поведение государства, которое стремится положить конец войне. Это обдуманная кампания террора и эскалации", – добавил он.

Глава литовского МИД также сказал, что мир в Украине будет возможен "только тогда, когда мы будем действовать решительно и подкреплять слова силой".

"Украина нуждается в гарантиях безопасности как можно скорее: сильной и хорошо финансируемой украинской армии; будущего, закрепленного в Европейском Союзе, и стабильности, которую он обеспечивает; гарантий безопасности, поддержанных США, и "коалиции решительных", готовых защищать воздушное пространство, сушу и море Украины", – написал Будрис.

"Нет времени на колебания. Время действовать настало – и оно опоздало уже слишком давно", – добавил он.

По словам президента Владимира Зеленского, в ночь на 27 декабря Россия запустила по Украине почти 500 дронов, значительное количество „Шахедов", а также 40 ракет, в частности "Кинжалы".

На данный момент известно о одном погибшем и более 20 раненых в Киеве.

В связи с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России польская сторона поднимала боевую авиацию, а также временно закрыла аэропорты Жешува и Люблина.