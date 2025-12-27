Сибіга вважає 2025 рік "роком остаточного пробудження Європи"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що 2025 рік став визначальним у тому, щоб Європа "прокинулась" і остаточно змінила бачення щодо своєї відповідальності за власну безпеку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він зазначив у своєму дописі з підсумками року.

Сибіга відзначив "пробудження Європи" та переосмислення європейськими керівними елітами своєї ролі та відповідальності за безпеку і добробут континенту.

"Пробудження європейських оборонних індустрій та військово-політичних кіл почалося ще в попередні роки, але 2025 став дійсно поворотним і визначальним. В силу низки факторів, серед яких зміна політики США, новий рівень провокацій та гібридних загроз з боку РФ, системна робота з європейськими урядами", – зазначив очільник МЗС.

"Ключовим рішенням стало підняття оборонних витрат до 5% та передбачена тим самим рішенням саміту НАТО в Гаазі можливість використання цих коштів для підтримки України в протидії російській агресії… Україна вітає роботу над збільшенням незалежності, стратегічної автономності та самодостатності Європи", – додав він.

Сибіга зазначив, що Україна "вже є невід’ємною частиною цієї нової сили Європи" завдяки унікальному досвіду та технологічним інноваціям, здобутим за роки повномасштабної війни.

Також він перерахував досягнення у відносинах України і ЄС за 2025 рік, та відзначив, що за його підсумками "Україна стала ще на один крок ближчою до ЄС – системно, послідовно та незворотно".

