Сибига считает 2025 год "годом окончательного пробуждения Европы"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что 2025 год стал определяющим в том, чтобы Европа "проснулась" и окончательно изменила видение своей ответственности за собственную безопасность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он отметил в своем посте с итогами года.

Сибига отметил "пробуждение Европы" и переосмысление европейскими руководящими элитами своей роли и ответственности за безопасность и благосостояние континента.

"Пробуждение европейских оборонных индустрий и военно-политических кругов началось еще в предыдущие годы, но 2025 стал действительно поворотным и определяющим. В силу ряда факторов, среди которых изменение политики США, новый уровень провокаций и гибридных угроз со стороны РФ, системная работа с европейскими правительствами", – отметил глава МИД.

"Ключевым решением стало поднятие оборонных расходов до 5% и предусмотренная тем же решением саммита НАТО в Гааге возможность использования этих средств для поддержки Украины в противодействии российской агрессии... Украина приветствует работу над увеличением независимости, стратегической автономности и самодостаточности Европы", – добавил он.

Сибига отметил, что Украина "уже является неотъемлемой частью этой новой силы Европы" благодаря уникальному опыту и технологическим инновациям, полученным за годы полномасштабной войны.

Также он перечислил достижения в отношениях Украины и ЕС за 2025 год, и отметил, что по его итогам "Украина стала еще на один шаг ближе к ЕС – системно, последовательно и необратимо".

Читайте также Тарас Качка: после Львова вето Орбана перестало блокировать движение Украины к вступлению в ЕС