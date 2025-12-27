Сибіга підбив підсумки роботи України за рік у відносинах з ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з оптимізмом оцінив підсумки за 2025 рік у відносинах з Європою.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму Facebook.

Серед досягнень 2025 року він назвав чотири нових пакети санкцій ЄС проти Росії, як були "дійсно сильними, не прохідними пакетами", як і те, що Росії не вдалося добитися виключення із санкційних списків нікого зі своїх олігархів, попри активні спроби.

Другим пунктом Сибіга назвав стабільну фінансову підтримку ЄС, яка є фундаментальним фактором для стійкості України.

"Протягом 2025 року загальний обсяг бюджетної підтримки України з боку ЄС склав близько 28,8 млрд євро, з яких €18,1 млрд було надано в межах ERA Loans, а €10,7 млрд – у рамках Ukraine Facility", – зазначив очільник МЗС.

Крім того, серед досягнень він перерахував:

грудневе рішення Євроради про кредит ЄС для України обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки, залученого шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу та забезпеченого бюджетним резервом ЄС;

грудневе рішення Євроради про кредит ЄС для України обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки, залученого шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу та забезпеченого бюджетним резервом ЄС;

рішення про безстрокове замороження активів РФ у Європі до повного відшкодування Росією збитків за агресію, а також використання надприбутків від заморожених російських активів на потреби оборони України. Через Європейський фонд миру (EPF) отриманий другий транш обсягом 1,85 млрд євро та опрацьовано залучення третього траншу обсягом 80 млн євро;

військову підтримку від ЄС, зокрема, 2 мільйони артилерійських боєприпасів для України та забезпечення підготовка 19 тисяч українських військових у межах місії EUMAM;

врахування України та її інтересів у ключових оборонних ініціативах ЄС – Білій книзі "Європейська оборона – готовність 2030", плані Rearm Europe та інструменті SAFE, потенційний обсяг спільних проєктів за участі України у рамках якого може сягнути 5,2 млрд євро; долучення 11 військових ВНЗ з України до до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони;

створення Інструменту підтримки України обсягом 300 млн євро на розвиток українського ОПК та передбачене включення співпраці з Україною до Європейської програми оборонної промисловості EDIP із бюджетом 1,5 млрд євро до 2027 року;

повну підтримку ЄС та фінансову участь у розбудові архітектури відповідальності РФ за агресію, що включає, зокрема, створення Спецтрибуналу за злочин агресії проти України, подальші кроки для запуску механізму компенсацій за збитки , завдані українцям російською агресією;

фактичний рух у переговорах щодо членства України в ЄС, попри вето Угорщини;

"Цьогоріч був завершений двосторонній скринінг за всіма 6 переговорними кластерами, переговорні позиції за усіма кластерами та виконані всі передумови для їх відкриття. Україна досягла 99% узгодження зовнішньої політики з Європейським Союзом", – зазначив Сибіга.

шість резолюцій Європарламенту на підтримку України;

поглиблення торговельно-економічної інтеграції України з ЄС, запровадження оновленого режииму торгівлі з 29 жовтня 2025 року та продовження мораторію на торговельні захисні інструменти до 5 червня 2028 року;

завершення роботи для приєдання України до єдиної роумінгової зони ЄС з 1 січня 2026 року – Україна фактично отримує у цій сфері режим внутрішнього ринку ЄС ще до повноправного членства;

вагому підтримку енергетичної стійкості України, у тому числі допомогу "Нафтогазу" на близько 900 млн євро для підготовки до зими, безпрецедентна логістична операція з переміщення подарованої Литвою ТЕС в Україну;

розширення міжнародно-правової бази співпраці між Україною та ЄС – були укладені або завершені процедури укладання 19 угод або міжнародно-правових інструментів;

приєднання України до трьох складових Європейської космічної програми: спостереження за Землею "Copernicus", відстеження космічної погоди (SWE) та моніторингу ризиків від об’єктів, що наближаються до Землі (NEO);

отримання Україною статусу повноправного учасника Програми ЄС "Креативна Європа";

"безпрецедентний" рівень координації і взаємодії з ЄС у рамках підтримки зусиль України щодо відновлення справедливого і сталого миру. За рік відбулось майже 140 заходів, візитів і контактів високого і найвищого рівнів, а очільник МЗС України брав участь у всіх засіданнях Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Це не просто перелік досягнень та рішень. Це рік, у якому Україна стала ще на один крок ближчою до Європейського Союзу – системно, послідовно та незворотно. Це рік, коли Європа дійсно прокинулася та зміцнила свої геостратегічні позиції разом з Україною. Наступного року будемо розвивати цей тренд. Нам потрібна єдина та сильна Європа, захищена від російської загрози, проактивна та конкурентна в усіх глобальних процесах", – підсумував Сибіга.

