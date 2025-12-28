У Франції рейтинг довіри до Макрона досяг історичного мінімуму

Довіра французького народу до президента Емманюеля Макрона досягла найнижчого рівня за всю історію, свідчать дані опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне опитування від компанії Toluna-Harris Interactive та новинним каналом LCI наводить dpa.

Опитування показало, що лише 25% респондентів довіряють Макрону в питанні проведення ефективної політики для країни.

Це найнижчий рівень з моменту вступу Макрона на посаду в 2017 році. Президент вже досягав цього рівня в жовтні.

В онлайн-опитуванні, проведеному 22 і 23 грудня, взяли участь 1099 осіб.

Так званий барометр політичної довіри досліджується щомісяця. У порівнянні з листопадом популярність Макрона впала на чотири процентні пункти.

Його рейтинги протягом місяців коливалися нижче 30% на тлі зростаючого тиску, головним чином пов'язаного з національними викликами.

Незважаючи на тривалі суперечки, країна, яка має великий борг, все ще не має належного бюджету на наступний рік. Цього тижня парламент ухвалив тимчасове рішення.

Останнє опитування показує, що Жордан Барделла, лідер ультраправого "Націоального об’єднання" є одним з найпопулярніших політиків країни з підтримкою 42%.

За ним слідує Марін Ле Пен з 39%, яка вважається політичною наставницею Барделли.

У французькому уряді міністр юстиції Жеральд Дарманен користується найвищим рівнем довіри цього місяця – 38%.

Повідомляли також, що рейтинг найчастіше згадуваних у французьких ЗМІ особистостей у 2025 році посів Дональд Трамп, уперше потіснивши чинного президента Франції.

Читайте також: Спадкоємець Макрона: чи можливо запобігти приходу ультраправих до влади у Франції.