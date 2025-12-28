Во Франции рейтинг доверия к Макрону достиг исторического минимума

Доверие французского народа к президенту Эмманюэлю Макрону достигло самого низкого уровня за всю историю, свидетельствуют данные опроса.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий опрос от компании Toluna-Harris Interactive и новостным каналом LCI приводит dpa.

Опрос показал, что только 25% респондентов доверяют Макрону в вопросе проведения эффективной политики для страны.

Это самый низкий уровень с момента вступления Макрона в должность в 2017 году. Президент уже достигал этого уровня в октябре.

В онлайн-опросе, проведенном 22 и 23 декабря, приняли участие 1099 человек.

Так называемый барометр политического доверия исследуется ежемесячно. По сравнению с ноябрем популярность Макрона упала на четыре процентных пункта.

Его рейтинги в течение месяцев колебались ниже 30% на фоне растущего давления, главным образом связанного с национальными вызовами.

Несмотря на длительные споры, страна, имеющая большой долг, все еще не имеет надлежащего бюджета на следующий год. На этой неделе парламент принял временное решение.

Последний опрос показывает, что Жордан Барделла, лидер ультраправого "Национального объединения", является одним из самых популярных политиков страны с поддержкой 42%.

За ним следует Марин Ле Пен с 39%, которая считается политическим наставником Барделлы.

В французском правительстве министр юстиции Жеральд Дарманен пользуется самым высоким уровнем доверия в этом месяце – 38%.

Сообщалось также, что рейтинг наиболее часто упоминаемых во французских СМИ личностей в 2025 году занял Дональд Трамп, впервые потеснив действующего президента Франции.

