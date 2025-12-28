Укр Рус Eng

У німецькому Бундестазі наполягають на передачі Україні ракет Taurus

Новини — Неділя, 28 грудня 2025, 17:04 — Ірина Кутєлєва

Віцепрезидент німецького Бундестагу Омід Нуріпур, який представляє партію "Зелених" закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить n-tv.

"Добре, що канцлер Мерц претендує на лідерську роль для Німеччини. Мерц повинен тепер дотримуватися того, що він справедливо вимагав, будучи в опозиції, і відкрити шлях для поставок Taurus", – сказав Нуріпур.

Він підкреслив, що відмова в поставках крилатих ракет Україні буде коштувати людських життів.

"Недостатньо просто підтримувати українського президента в телефонних розмовах. ЄС повинен посилити тиск на Путіна. Путін – єдиний, хто може негайно покласти край цій жахливій війні. Без тиску він не зрушить з місця", – додав Нуріпур.

Нагадаємо, влітку глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Своєю чергою німецькі "Зелені" закликали уряд до більшої підтримки України, передавши, зокрема крилаті ракети Taurus.

