Глава МЗС Німеччини каже, що стримано ставиться до ідеї надання Україні Taurus

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.

Про це він сказав у інтерв’ю Die Zeit, повідомляє "Європейська правда".

Посадовцю нагадали, що партія Вадефуля ХДС, перебуваючи в опозиції до попереднього уряду Олафа Шольца, критикувала його за те, що він не постачає крилаті ракети Taurus. Однак тепер, будучи при владі, уряд на чолі з ХДС не поспішає з наданням цих засобів ураження.

У відповідь на це міністр зауважив, що "вже давно" стримано висловлюється з цього приводу.

"Це не є технічно проста система озброєння, якою Україна може негайно скористатися. Проте це питання потрібно постійно переглядати", – сказав він.

На уточнювальне запитання, чи розуміє він тепер позицію ексканцлера Шольца, міністр відповів, що "Україна має право захищатися від нападів".

"Для цього вона також матиме можливості діяти на території Росії. Але ми не будемо через ваше видання розкривати Путіну, які системи озброєння ми надаємо Україні", – зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

В Бундесвері повідомляли, що Україна у липні отримає далекобійні засоби, профінансовані Німеччиною.