Серед німецьких "Зелених" поновилися заклики надати Україні Taurus

Політик німецької Партії зелених Омід Нуріпур закликає Німеччину до більшої підтримки України, зокрема надати крилаті ракети Taurus.

Про це він сказав інтерв'ю газетам Funke Media Group, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Російські військові просуваються все далі на полі бою, заявив віцепрезидент Бундестагу.

"Здатність України тримати оборону не в останню чергу залежить від наших поставок зброї. Тому ми повинні підтримати Україну всім, що у нас є – в тому числі і крилатими ракетами", – заявив Нуріпур.

Німеччина вже давно обговорює питання постачання Україні крилатих ракет Taurus з дальністю дії близько 500 кілометрів. Однак зараз досягнуто домовленості про те, що Німеччина допоможе Україні створити власну далекобійну зброю.

Нуріпур вважає, що на президента США Дональда Трампа не можна покладатися.

Щоб підтримати Україну, Німеччина повинна більш послідовно впроваджувати існуючі санкції проти Росії, запроваджувати нові каральні заходи – наприклад, щодо добрив, посилювати військову підтримку, а також брати участь у західних гарантіях безпеки, вважає він.

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

А глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль поділився, що у нього стримане ставлення до ідеї передачі Україні німецьких далекобійних ракет Taurus.