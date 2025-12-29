Пошта Данії з 30 грудня припинить доставляти листи

Національна поштова служба Данії припинить доставку паперових листів 30 грудня, таким чином завершивши надання послуг, яке було запроваджене в 1624 році.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Рішення про припинення доставки фізичних листів є прагматичним: PostNord повідомила про операційний дефіцит у розмірі 428 млн крон, або 57 млн євро, за минулий рік.

З огляду на те, що обсяг оброблених фізичних листів зменшився на понад 90% з 2000 року, припинення надання послуги є очевидним рішенням щодо скорочення витрат.

"PostNord Denmark має довгу історію, в якій листи відігравали важливу роль, але оскільки Данія є однією з найбільш цифровізованих країн у світі, більшість данців більше не надсилають фізичних листів", – сказав Андреас Бретвад, директор компанії з питань зв'язків з громадськістю та комунікацій.

Поштова служба тепер зосередиться на доставці посилок електронної комерції – послузі, якою користуються 8 з 10 данців, які регулярно роблять покупки в Інтернеті.

Однак данське законодавство гарантує громадянам право надсилати та отримувати фізичні листи. Отже, оскільки PostNord більше не надає цю послугу, її місце займе компанія з доставки та розподілу Dao.

З січня данці, які бажають відправляти листи в межах країни або за кордон, повинні будуть здавати їх у магазинах приватної компанії, яка вже обробила 30 млн листів цього року, і наклеювати на них фірмові марки.

Dao заявила, що "рада" надавати цю послугу, за яку компанія отримає 110 млн крон (14,7 млн євро) у вигляді державних субсидій.

Зараз компанія прагне скористатися цією тенденцією, знизивши тарифи на доставку листів і збільшивши свою пропускну здатність до 80 млн листів наступного року.

Рішення PostNord припинити послугу доставки фізичної пошти означає скорочення 1500 робочих місць. Це також означає кінець для 1500 червоних поштових скриньок Данії.

Бретвад сказав, що PostNord чутливо ставиться до того факту, що поштові скриньки є знаковою частиною датської спадщини. На початку цього місяця 1000 з них були продані на спеціальній розпродажі, а ще 200 будуть виставлені на аукціон у січні, а всі виручені кошти будуть передані благодійним організаціям, що підтримують дітей, які постраждали від кризових ситуацій у всьому світі.

Водночас решта скриньок буде збережена для "нових, значущих цілей".

Нагадаємо, торік у березні головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.

А в червні Бундестаг схвалив реформу поштового законодавства, яка дозволила Deutsche Post витрачати більше часу на транспортування листів