Парламент Німеччини дозволив доправляти поштові листи трохи довше

Бундестаг 13 червня схвалив реформу поштового законодавства, яка дозволить німецькому поштовому оператору Deutsche Post витрачати більше часу на транспортування листів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Чинне поштове законодавство Німеччини датується 1990-ми роками, коли електронна пошта та інші засоби інтернет-комунікації не були настільки поширеними. Новий закон має на меті надати Deutsche Post більше часу для доставки листів.

Наразі щонайменше 80% листів у Німеччині мають бути доставлені наступного робочого дня, а 95 відсотків – протягом двох робочих днів. Після ухвалених змін 95% листів повинні будуть надходити до адресата на третій робочий день після відправлення, а 99% – на четвертий робочий день.

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Збільшення часу доставки дозволить Deutsche Post відмовитися від нічних рейсів для доставки листів.

Серед інших заходів – покращення умов праці працівників пошти: приміром, посилки вагою понад 20 кілограмів має перевозити лише один кур'єр з "відповідними технічними засобами" – ці засоби має окремо визначити федеральний уряд Німеччини.

Крім того, поштові компанії будуть зобов'язані зареєструватися у Федеральному мережевому агентстві Німеччини та регулярно перевіряти своїх підрядників, аби не допускати порушення трудових прав працівників.

У березні головний національний поштовий оператор Німеччини Deutsche Post припинив використовувати внутрішні рейси для перевезення листів після майже 63 років.